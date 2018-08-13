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Жители Красногорска на митинге потребовали решить проблемы дольщиков

Общество

Несколько сотен собравшихся граждан потребовали обнародовать результаты аудита компании-застройщика

Жители Красногорска на митинге потребовали решить проблемы дольщиков
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Долевое строительство

Красногорск, 13 августа 2018, 10:21 — REGNUM  В подмосковном Красногорске пострадавшие от действий застройщика Urban Group дольщики провели митинг, в ходе которого потребовали от региональных властей возобновить строительство домов и завершить его в сроки, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Кроме того, по данным радиостанции, несколько сотен собравшихся граждан потребовали обнародовать результаты аудита компании-застройщика, а также на сайте областного правительства опубликовать детализированную дорожную карту по каждому объекту.

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Напомним, 1 июня 2018 года было принято решение о санации Urban Group. 9 июля строительная компания Urban Group была признана банкротом. Достройкой объектов Urban Group займется Фонд защиты прав дольщиков. Добавим, убыток Фонда защиты прав дольщиков, созданного для достройки жилья за строительными компаниями-банкротами, за период с 15 декабря 2016 года по 31 декабря 2017 года составил 493 млн рублей.

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Проблемы долевого строительства жилья
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