«Убитыми» дорогами Кургана вновь занимается суд

Курган, , 10:23 — REGNUM Горадминистрация Кургана не решает проблему безопасности дорожного движения. Ответственные за состояние дорог должностные лица мэрии ответят в суде за ненадлежащее состояние дорожного полотна в третьем микрорайоне столицы Зауралья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

В третьем микрорайоне Кургана дороги не соответствуют требованиям ГОСТ Р 50 597−93 и создают реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям, считают сотрудники надзорного ведомства.

Без проведения ремонтно-восстановительных работ на данном участке городских дорог не обойтись, так как ямы затрудняют движение автомобилей с разрешенной скоростью. Прокуратура Кургана обратилась с исковым заявлением в суд о возложении обязанности на мэрию столицы Зауралья по организации ремонта дорожного полотна в третьем микрорайоне.

Ранее сотрудниками прокуратуры и ГИБДД в Кургане выявлены метровые ямы и массу выбоин на автодорогах по ул. М. Горького, ул. Кирова и ул. Монтажников. Надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требование обязать мэрию Кургана в срочном порядке залатать здесь дыры на дорожном полотне.

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