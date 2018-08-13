Суд признал законным снятие ареста с ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемерово, , 10:17 — REGNUM Центральный районный суд в Кемерово признал законным постановление Следственного комитета России о снятии ареста со сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня», сообщили 13 августа в пресс-службе суда.

«Постановление следователя о снятии ареста является законным и обоснованным», — огласила вердикт судья, оставив жалобу без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин снял арест со здания ТРЦ «Зимняя вишня» и его дальнейшую судьбу теперь решают региональные власти. В свою очередь жалобу на снятие ареста направили три предпринимателя, которые были признаны потерпевшими по уголовному делу.

Напомним, крупный пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта и унёс жизни 60 человек, большинство из которых — дети. На сегодняшний день фигурантами по уголовному делу, возбуждённому по факту гибели людей на пожаре, проходят 11 человек.

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