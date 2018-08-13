Крымский мост обновил рекорд суточного трафика

Симферополь, , 10:03 — REGNUM На Крымском мосту установлен новый рекорд дорожного трафика, сообщает 13 августа инфоцентр «Крымский мост».

Так, по мосту через Керченский пролив за сутки 12 августа проехало 33 359 автомобилей, из них порядка 19,9 тыс. — в сторону Крыма. Всего с начала открытия моста по нему проехало почти 1,8 млн автомобилей.

Прошлый рекорд был установлен 5 августа, когда за сутки по мосту проехало более 32 тыс. транспортных средств.

Напомним, автомобильная часть моста через Керченский пролив была торжественно открыта президентом России Владимиром Путиным 15 мая. Движение автомобилей было запущено на следующий день. Протяженность сооружения составляет 19 км, Крымский мост является одним из крупнейших в Европе.

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