Всё равно что стрелять в телевизор – Политковский об убийстве Листьева

Москва, , 09:37 — REGNUM Журналист, один из ведущих программы «Взгляд» Александр Политковский опроверг версию убийства генерального директора ОРТ Владислава Листьева из-за моратория на рекламу. Политковский пояснил, что решение не давать больше рекламу принимал не Листьев, а совет директоров.

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«Поэтому стрелять в Листьева — это все равно что стрелять в телевизор», — цитирует РЕН ТВ слова журналиста.

Что касается причастности предпринимателя Бориса Березовского к убийству Листьева, Политковский заявил, что на беглого человека «всегда проще списать подобные происшествия». При этом он подчеркнул, что в виновность Березовского не верит.

Напомним, бывший коллега Листьева, один из соведущих передачи «Взгляд» Дмитрий Захаров на днях заявил, что убийство Владислава Листьева мог заказать бизнесмен Борис Березовский из-за упущенных доходов от рекламы.

Как сообщало ИА REGNUM, первый генеральный директор телекомпании ОРТ Владислав Листьев был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Двое преступников открыли по нему огонь из огнестрельного оружия, когда журналист поднимался по лестнице. Листьев получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. На причастность к убийству Листьева Следственный комитет проверял и российского предпринимателя Бориса Березовского, однако подтверждений этой версии найдено не было. В 2013 году генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст обвинил в убийстве телеведущего сенатора Сергея Лисовского, который якобы выступил заказчиком преступления. Сам Лисовский назвал это заявление глупостью.

Дело об убийстве Владислава Листьева не раскрыто до сих пор.

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