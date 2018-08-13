Новосибирским оператором ТБО будет руководить человек из облправительства

Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Руководителем ООО «Экология-Новосибирск», которое входит в группу «Вис» и которое в конце июля получило статус регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, стала генеральный директор АО «Экооператор» Лариса Анисимова. Как пишет «Коммерсантъ», она «пока продолжает возглавлять «Экооператор».

Тем временем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Анисимова уже попрощалась со своими теперь уже бывшими коллегами.

«Это были замечательные три года! Благодарю коллег за сотрудничество!», — написала она на своей станице в Facebook.

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Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц, уставной капитал АО «Экооператор» 30 млн рублей. Учредителем акционерного общества является департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области (25%, 7,5 млн рублей).Основной вид деятельности: обработка вторичного неметаллического сырья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область определилась с региональным оператором по обращению с ТКО в конце июля 2018 года. Им стала компания «Экология-Новосибирск». Между компанией и министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона заключено соглашение. Все подготовительные мероприятия организация должна выполнить до 1 января 2019 года.

Ранее, в июле 2016 года, между «Экологией — Новосибирск» и правительством области было заключено концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных заводов для бытовых отходов и двух полигонов захоронения. Срок соглашения — 40 лет. Мусорная концессия вызвала негативную реакцию со стороны как общественных активистов и экологов, так и депутатского корпуса горсовета Новосибирска и заксобрания Новосибирской области. Сейчас действие концессии приостановлено, ищутся решения.

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