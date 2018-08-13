Минздрав РФ назвал число беременных до 14 лет девушек

Москва, , 08:44 — REGNUM В 2017 году в России было зарегистрировано 275 случаев беременности девушек в возрасте от 10 до 14 лет, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что в 2016 году было зарегистрировано 630 таких случаев. При этом в прошлом году 231 девушка прервала беременность, а годом ранее от ребенка избавились 263 девочки.

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По данным Минздрава, число беременных до 18 лет также снижается. Так, в 2016 году на 100 тыс. населения приходилась одна тысяча беременных от 15 до 17 лет, а в 2017 году — 803. Из данной категории в 2017 году аборт сделали 4865 девушек, что почти на две тысячи меньше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ сообщили, что никаких административных указаний об увеличении периода так называемых «дней тишины» не отдавали. Ведомство подчеркнуло, что российское законодательство предоставляет каждой женщине, решившейся на аборт, время обдумать это решение в течение от 48 часов до семи суток с момента её обращения в медучреждение.

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