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Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp

Общество

Пойти на такой шаг руководство мессенджера было вынуждено по требованию компании Facebook

Спецслужбы получат доступ к перепискам пользователей WhatsApp
Иллюстрация: Androidpolice.com
Whatsapp

Вашингтон, 13 августа 2018, 08:26 — REGNUM  Мессенджер WhatsApp, который принадлежит американской компании Facebook, больше не будет использовать технологию сквозного шифрования сообщений пользователей. Об этом пишет Akket.

По данным издания, благодаря нововведению специальные службы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей.

Отмечается, что пойти на такой шаг руководство мессенджера было вынуждено по требованию компании Facebook.

«Силовые ведомства (из-за участившихся случаев терроризма) все чаще приходят к выводу, что злоумышленники общаются через наиболее известные мессенджеры», — передает вещатель.

Ожидается, что переписка всех пользователей WhatsApp будет расшифрована уже в 2019 г.

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