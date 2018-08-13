Мать французского заключенного в Марокко обратилась за помощью к Макрону

Марсель, Франция, , 08:23 — REGNUM Неожиданный визит произошел в летней резиденции президента Франции в Форт-Брегансоне в субботу, 11 августа, сообщает Europe1.

Беатрис Галлай, мать француза, приговоренного к четырем годам лишения свободы в Марокко за предполагаемую принадлежность к террористической ячейке, пришла к воротам президентской резиденции, чтобы просить за своего сына. В итоге, президент Франции Эммануэль Макрон уделил ей 30 минут своего личного времени.

Прошло тридцать месяцев с тех пор, как Беатрис Галлай пытается репатриировать своего сына Томаса, который утверждает, что он не виновен. 28 мая, измученная, она написала главе государства длинное письмо, которое оставалось без ответа. Беатрис Галлай решила приехать в Брегансон, где перед воротами летней резиденции президента она развернула плакат с призывом освободить сына.

«Президент ответил на мой призыв о помощи, и это важно. Моя миссия выполнена, я смогу вернуться домой и надеюсь, что Томас будет репатриирован в ближайшее время. Ему остается только ждать, пока президент выполнит свое обещание в этом вопросе», — сообщила Беатрис Галлай прессе.