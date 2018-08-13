Британской журналистке досталось за медлительность

Лондон, , 08:17 — REGNUM Медлительность при выходе из поезда обернулась для 29-летней журналистки побоями. На женщину из-за того, что она замешкалась в дверях, напал неизвестный мужчина. Об этом журналистка ABC News Джулия Макфарлейн в Великобритании сама рассказала в Twitter.

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Девушка опубликовала фотографию нападавшего с подписью, что этот человек толкнул её в спину и неоднократно пытался ударить. Позднее пост был удален. Однако другое опубликованное сообщение о произошедшем осталось.

«Хотелось бы отметить, что поезд был полон, никто ничего не сказал или не сделал, и все видели. Единственный человек, который помог мне — буквально побежал за человеком и поймал его на короткое время, прежде чем он снова убежал, был молодой чернокожий парень по имени Тисдейл. Герой, спасибо тебе», — написала Макфарлейн.

https://twitter.com/juliamacfarlane/status/1027862437448564736

По её словам, грубияном теперь занимается полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в день открытия чемпионата мира по футболу в Москве болельщик с криком «Россия — чемпион» подбежал к корреспондентке испанского отделения Deutsche Welle Джульетте Теран, которая вела прямой эфир с Манежной площади, обнял девушку и поцеловал в щеку. Также на кадрах видео видно, что футбольный фанат схватил журналистку за грудь. Позднее руководство канала обвинило российского болельщика в сексуальном домогательстве, отметив, что за этим должно последовать уголовное наказание.

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