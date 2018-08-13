Ученых Алтайского госуниверситета пригласили на конференцию в Екатеринбург

Барнаул, , 08:15 — REGNUM Приглашение на конференцию «Синтетическая парадигма: наука, философия, религиоведение», посвященную памяти известного советского и российского философа Даниила Пивоварова, получили ученые и студенты Алтайского госуниверситета, сообщает 13 августа пресс-служба вуза.

На конференции философы, религиоведы, искусствоведы, культурологи и другие ученые обсудят актуальные проблемы философии, религии, культуры. Среди обозначенных тем — «языки религий и публичный дискурс», «философские исследования сакрального», «конвергенция и гармоничный синтез науки и религии», «проблема сущности культуры в творчестве Д.В. Пивоварова».

Отмечается, что мероприятие положит начало «Пивоваровским чтениям». Конференция пройдетс 1.11. по 3.11.2018 г.в Екатеринбурге. По ее итогам будет выпущен сборник тезисов.

Даниил Пивоваров — специалист в области теории познания и философии религии. Создал научную школу «Синтетическая парадигма в философии», исследовал проблематики визуального мышления в науке и изобразительном искусстве, неравновесные процессы в открытых нелинейных системах. Автор многочисленных научных работ, среди которых — тридцать две монографии. Выпускник Уральского государственного университета им. А.М. Горького (ныне Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина).

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