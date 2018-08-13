Почему запрет называть колбасу колбасой считают пиаром

Москва, , 08:04 — REGNUM Инициативу запретить называть колбасой мясную продукцию, которая содержит менее 50% мяса, предложенную депутатом Госдумы РФ Виталием Милоновым («Единая Россия»), основатель Школы реальной политики Константин Емешин считает не имеющей никакого отношения к качеству продуктов питания.

«Фундаментальная концепция защиты прав потребителя — это детальная информация о продукте. И тут много проблем — как терминологически отражать эту информацию. А кроме этого, к сожалению, нет жестких ГОСТов, а иногда просто нет нормативов на детальный состав продукта и нет лабораторного контроля. Хотя появилась терминология, например «Сырный продукт».

В условиях рынка эти проблемы решает конкуренция, но, к сожалению, пока у нас не пройден переходный период, и рыночные механизмы пока не обеспечивают качества продуктов. А что касается запрета названия «колбаса», то это из сферы пиара и к качеству продуктов не имеет никакого отношения», — резюмировал общественник.

Напомним, с инициативой о необходимости запретить называть ненатуральные продукты питания колбасой, соками и лимонадами выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, если в колбасе содержится менее 50% настоящего мяса, то такой продукт должен именоваться «имитацией колбасного изделия». Письмо с соответствующим предложением уже направлено министру промышленности и торговли России Денису Мантурову.