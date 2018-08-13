Якутские энергетики провели экскурсию для детей на Каскаде Вилюйских ГЭС

п. Чернышевский, Якутия, , 07:38 — REGNUM Познавательную экскурсию для детей провели энергетики «Якутскэнерго» на Каскаде Вилюйских ГЭС — самом грандиозном энергообъекте региона, сообщает 13 августа пресс-служба предприятия.

В мероприятии приняли участие мальчишки и девчонки из оздоровительного лагеря «Краски лета» при центре дополнительного образования детей «Творчество» поселка Чернышевский. Начальник службы эксплуатации и управления технологическими процессами Сергей Целлер рассказал ребятам об истории строительства предприятия и о том, как появляется энергия.

«Дети пришли в восторг от размеров и мощи, которой так и веет от энергообъекта, их впечатлили масштабы гидротехнических сооружений и энергетического оборудования», — говорится в сообщении.

Всего этим летом объект посетили более 40 детей из центра «Творчество». На память об экскурсии им был подарен фотоальбом, выпущенный к 50-летию предприятия. Отмечается, что экскурсии и энергетические уроки позволяют детям получить знания энергобезопасности и прививают у них интерес к профессии гидроэнергетика.