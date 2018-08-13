Запашный прокомментировал слова Вайкуле о Крыме

Москва, , 07:18 — REGNUM Дрессировщик Эдгард Запашный на своей странице в соцсети Instagram прокомментировал заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не приедет в Крым ни за какие финансовые средства.

«Дорогая вы «наша» Лайма, — написал Запашный. — Если бы не Советский Союз, то вы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке».

По его словам, Вайкуле гастролировала в русскоговорящих странах благодаря именно СССР, который «поил и кормил» ее на протяжении всей карьеры.

Запашный добавил, что певице, взгляды которой «расходятся с нашими», нужно «набраться мужества» не посещать с концертами Россию вообще или иметь «совесть» признать Крым российским.

Ранее певица Лайма Вайкуле в Одессе сообщила, что она не поедет в Крым вне зависимости от суммы гонорара.

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