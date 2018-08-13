На севере Китая спустя четверть века поймали двух серийных убийц

Чанчунь, Китай, , 06:39 — REGNUM Двое подозреваемых серийных убийц, которые, предположительно, убили семерых человек, были схвачены спустя 25 лет, сообщили в полиции провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, передает 13 августа газета China Daily.

52-летний Ци Чжихуа и 49-летний Ци Чжифэн обвиняются в убийстве семерых человек при помощи самодельного оружия по трем эпизодам в 1989, 1992 и 1993 годах в городе Сипин. Мужчины являются братьями.

В 1993 году глава бюро такси по фамилии Чжан и его восемнадцатилетний сын были убиты после того, как Чжан отказался дать братьям работу в бюро такси. Подозреваемые расправились с ним и забрали с собой некоторые ценные вещи. Кроме того, они обвиняются в ограблении и убийстве двух преподавателей одной из высших школ, а также 45-летней женщины и двух ее дочерей в том же Сипине.

Подозреваемые были пойманы во Внутренней Монголии 7 августа после 25 лет их розыска. Отметим также, что до 1996 года убийства и разбой с применением огнестрельного оружия встречались в Китае довольно часто. Их число резко сократилось после того, как вступил в силу закон о запрете владения гражданскими лицами огнестрельным оружием и ношения его.