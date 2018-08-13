Китайский «Купидон» уже 37 лет совершенно бесплатно знакомит одиноких людей

Харбин, Китай, , 06:21 — REGNUM Китайский пенсионер по имени Гао Цзицзе уже 38 лет бесплатно работает «Купидоном», помогая одиноким людям найти свою вторую половинку, сообщает 13 августа газета China Daily.

«В 80-е года я заметил, что у многих моих коллег нет второй половинки, поскольку они всё время заняты работой на вокзале. Поэтому я занялся второй работой — знакомя моих коллег с парнями и девушками», — делится вышедший на пенсию работник железнодорожного вокзала города Харбина провинции Хэйлунцзян Гао Цзицзе, которому в этом году исполнилось 67 лет.

Гао вышел на пенсию в 2006 году, однако вторая его работа с тех пор стала основной и единственной. Несмотря ни на что он продолжает знакомить людей всё свое свободное время, которого у него теперь предостаточно. У него даже имеется свой офис площадью 30 кв. метров, который одновременно является его квартирой.