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В Китае судят членов секты «Всемогущего Бога», забивших насмерть женщину

Общество

Полиция провинции Хэйлунцзян арестовала лидера и некоторых ключевых членов местного отделения секты в июне 2017 года

Харбин, Китай, 13 августа 2018, 05:04 — REGNUM  Над лидерами местного отделения секты «Всемогущего Бога» с 31 июля идет суд в городе Дацин провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Полиция провинции Хэйлунцзян арестовала лидера и некоторых ключевых членов местного отделения секты в июне 2017 года, говорится в заявлении властей. Секта «Всемогущего Бога», известная в Китае, как «Цюаньнэншэнь» попала в заголовки местных газет в мае 2014 года.

Тогда на видео, которая разошлось по сети, пять членов секты забили женщину до смерти в одном и Макдоналдсов города Чжаоюань провинции Шаньдун, «изгоняя злой дух» из несчастной жертвы, которая отказалась дать им свой мобильный телефон в целях вербовки.

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