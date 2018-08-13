В Китае будут снижены цены на 14 эффективных препаратов от рака

Пекин, , 04:54 — REGNUM Китайская государственная администрация медицинского страхования понизила закупочные цены на 14 лекарств от рака, потребовав от платформ по закупке лекарств уровня провинций начать следовать новым стандартам до конца сентября 2018 года, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Решение принято на основе недавнего циркуляра по регулированию выплат по медицинскому страхованию и закупочных цен на лекарства от рака. Целью подобного рода изменений является увеличение доступности необходимых лекарств для общественности. Переговоры между администрацией и фармацевтическими компаниями продолжаются. Планируется расширить список более доступных лекарств.

Напомним, что соответствующие переговоры начались еще в 2017 году. Тогда удалось снизить цены на 15 клинически-эффективных лекарственных препаратов против рака, включая Heceptin, Rituximab и Bortezomib, внеся их в специальный список, по которому осуществляется страховое возмещение стоимости препарата.

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