У певца Николая Носкова случился инсульт

Рига, , 04:36 — REGNUM Певец Николай Носков перенёс инсульт и находится под наблюдением врачей. Об этом рассказал основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов в интервью программе «Абонент доступен» на латвийской радиостанции Baltkom.

По словам Белова, состояние 62-летнего певца тяжелое. Музыкант попросил всех молиться о здоровье Носкова.

«Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт», — сказал Белов.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Николай Носков был в тяжелом состоянии госпитализирован в московский госпиталь «Лапино». Артист перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

Николаю Носкову пять раз присуждалась отечественная музыкальная премия «Золотой граммофон». Он выпустил пять студийных альбомов и шесть сборников песен. Известные песни Носкова — «Паранойя», «Дай мне шанс», «На меньшее я не согласен».

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