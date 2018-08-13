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Пятая часть молодых китайцев увольняются с работы, не устраиваясь на новую

Общество

Такое, как говорят в Китае, «голое увольнение» стало очень серьезным явлением в Поднебесной

Пекин, 13 августа 2018, 04:33 — REGNUM  Около 23% молодых китайцев увольняются с работы без устройства на новую, сообщает 12 августа агентство Синьхуа.

Как отмечает агентство, такого рода, как говорят в Китае, «голое увольнение» стало очень серьезным явлением в Поднебесной. Почти половина опрошенных китайцев утверждают, что они думали об этом, однако никогда этого не делали. Причиной тому является неудовлетворенность заработной платой, а также отношением внутри коллективов или же методами управления, которые применяются внутри компаний.

Среди прочих причин также часто называются «иные планы на будущее», давление на работе и проблемы коммуникации с людьми. Исследование проводилось среди 1972 респондентов возрастом от 18 до 35 лет.

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