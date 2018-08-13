Понедельник, 13 Августа 2018 года
04:48:30 МСК

Четырнадцатый за год: Тайфун «Яги» обрушился на восточное побережье Китая

Общество

Скорость ветра в эпицентре достигает 102 км/ч

Ханчжоу, Китай, 13 августа 2018, 04:23 — REGNUM  Тайфун «Яги», ставший уже четырнадцатым за год, обрушился около 23:35 по местному времени 12 августа на провинции Чжэцзян, расположенную на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Скорость ветра в эпицентре достигает 102 км/ч. К вечеру 12 августа было эвакуировано 204 949 человек в десяти города, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу. В общей сложности 20 949 рыбацких лодок и еще 4526 иных судов вернулись в порты с на время тайфуна.

В связи с приходом тайфуна «Яги» в Китае объявлен «синий» уровень погодной опасности по четырехцветной шкале, где синий и желтый сменяются оранжевым и красным по мере возрастания опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: На юге Китая парализовано паромное сообщение на острове Хайнань

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить