Четырнадцатый за год: Тайфун «Яги» обрушился на восточное побережье Китая

Ханчжоу, Китай, , 04:23 — REGNUM Тайфун «Яги», ставший уже четырнадцатым за год, обрушился около 23:35 по местному времени 12 августа на провинции Чжэцзян, расположенную на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Скорость ветра в эпицентре достигает 102 км/ч. К вечеру 12 августа было эвакуировано 204 949 человек в десяти города, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу. В общей сложности 20 949 рыбацких лодок и еще 4526 иных судов вернулись в порты с на время тайфуна.

В связи с приходом тайфуна «Яги» в Китае объявлен «синий» уровень погодной опасности по четырехцветной шкале, где синий и желтый сменяются оранжевым и красным по мере возрастания опасности.

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