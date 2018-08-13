В Италии одинокая медсестра завещала больнице все сбережения

Триест, Италия, , 04:06 — REGNUM Наследство в размере €600 тыс. получила больница итальянского города Триест от бывшей сотрудницы. Об этом сообщает издание Il Piccolo.

Работавшая медсестрой Мария Болонья умерла в 2017 году в возрасте 95 лет. Родственников у старушки не было — ее сын умер от тяжелой болезни, мужа также не было в живых.

Женщина завещала все накопленные деньги больнице, в которой трудилась всю жизнь. Несколько месяцев потребовалось, чтобы оформить передачу накоплений медучреждению.

Переданные Болоньей деньги пополнили бюджет больницы на ближайшие два года. На них оборудуют новый гардероб и отделение по переливанию крови, а также отремонтируют столовую и вход в здание.