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Пригожин прокомментировал заявление Лаймы Вайкуле по Крыму

Общество

«Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах»

Москва, 12 августа 2018, 21:38 — REGNUM  Скандальное заявление певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за какие финансовые средства не приедет в Крым, прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, некоторые артисты из стран Ближнего зарубежья, которые приезжают в РФ на гастроли, ведут себя лицемерно. Так, у себя на родине они высказываются в антироссийском ключе, а потом спокойно выступают на корпоративах в РФ.

«Это не честно по отношению к обществу, — сказал Пригожин в эфире Национальной службы новостей. — Тогда не надо приезжать в Россию и выступать на корпоративах».

Продюсер не увидел логики в том, что артист приезжает за деньгами «в страну-агрессора», но «не может поехать в Крым».

Ранее находящиеся в Одессе певица Лайма Вайкуле сообщила, что она не поедет в Крым, какой бы гонорар ей ни пообещали.

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