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Названа предварительная причина смерти актёра Узденского

Общество

66-летний актёр театра «Современник» Анатолий Узденский скончался в Новосибирске 12 августа

Новосибирск, 12 августа 2018, 20:34 — REGNUM  У актёра театра «Современник» Анатолия Узденского, скончавшегося 12 августа в Новосибирске, были проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в театре.

По его словам, причиной смерти актёра могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 66-летний актёр театра «Современник» Анатолий Узденский скончался в Новосибирске 12 августа. Народный артист России находился в отпуске.

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