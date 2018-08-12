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Ушел из жизни народный артист России Анатолий Узденский

Общество

Актёр Анатолий Узденский находился в Новосибирске в отпуске

Новосибирск, 12 августа 2018, 18:39 — REGNUM  В Новосибирске скончался 66-летний актёр театра «Современник» Анатолий Узденский. Об этом сообщили в воскресенье, 12 августа, в пресс-службе театра.

«Скончался народный артист России Анатолий Узденский…, — говорится в сообщении. — Светлая вам память».

В пресс-службе театра отметили, что Узденский находился в Новосибирске в отпуске. Причина смерти Узденского пока не называется. Прощание и похороны артиста пройдут в российской столице.

Анатолий Узденский родился 24 февраля 1952 года. Артист снялся в десятках фильмах и сериалах, таких как «Убойная сила», «Каменская», «Улицы разбитых фонарей» и другие.

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