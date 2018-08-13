Пустые глазницы окон: усадьба Тимашева в Оренбуржье разрушается

село Ташла, Оренбургская область, , 05:07 — REGNUM В Оренбуржье усадьба Тимашевых переживает годы запустения и разрушения. Здание, которое относится к выявленным объектам культурного наследия, явно в аварийном состоянии. Печальные окна глазниц зияют пустотой и осуждением, а знаменитый парк заброшен.

Историческая память

Село Ташла, где находится усадьба, основано Иваном Тимашевым в 1763 году. Выходец из старинного дворянского рода купил землю у башкир и построил на ней усадьбу. Сейчас на пригорке возвышается лишь флигель — это всё, что осталось от старинной усадьбы XVIII века.

В далёкие времена здесь устраивались блистательные приёмы и баллы. В усадьбе бывали Иван Даль, Александр Алябьев, Сергей Аксаков. Существует версия, что именно в усадьбе Тимашевых у писателя зародился замысел сказки об аленьком цветочке.

В 1924 году здание подверглось пожару. Советская власть не стала себя утруждать восстановлением дворянской усадьбы. К флигелю сделали пристройку и организовали там спортзал, а позже — музей. Одноэтажная пристройка смотрится как инородное тело. Сейчас на окнах пристроя есть решётки и сохранились стёкла. Окна флигеля мрачны и пусты, без оконных рам. На фоне советской пристройки всё это выглядит немым укором действующим местным чиновникам.

Тимашевкий парк заслуживает особого внимания. Стоит отметить, что Ташлу называют Оренбургской Швейцарией — за многообразие ландшафтов и обилие зелени, которая в степях на вес золота. В парке некогда были тропки для прогулок, встречались редкие деревья и кустарники. Сейчас парк заброшен. Покосившаяся калитка явно не тянет на приглашение на территорию усадьбы. В парк заглядывают разве что любопытные чудаки и любители земляники, которой здесь много, судя по обилию зелёных кустиков в траве.

В забытьи

Ещё не так давно на территории усадьбы Тимашевых кипела культурная жизнь. В парке ежегодно в июне проводился Пушкинский праздник. Сцена, вернее, то, что от неё осталось, сохранилась по сей день. Оренбургские поэты и писатели приезжали, чтобы прочесть стихи великого русского поэта в парке Тимашевых.

Старожилы говорят, что какое-то время чувствовалось внимание к зданию — объекту культурного наследия. Известный и авторитетный атаман Оренбургского казачьего войска Юрий Бельков участвовал в сохранении памятника. Однако в 2015 году Белькова не стало, и внимание к усадьбе угасло. Это угасание повсюду, начиная с покосившейся калитки и заканчивая надписями, которые составляют подростки на полуразрушенных стенах памятника культуры.

Действия и бездействие

Попытки повлиять на ситуацию есть. Но они только на бумаге. В минкультуры области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что следить за объектом культурного наследия обязан собственник. Им является муниципальное образование Тюльганский район Оренбургской области. В отношении районных чиновников проводили плановую проверку. По результатам весной 2018 года выдали предписание, потребовав провести первоочередные противоаварийные, консервационные и реставрационные работы. В связи с отсутствием у собственника финансирования сроки исполнения предписания продлены.

В администрации Тюльганского района получить комментарий по поводу сложившейся ситуации в усадьбе не удалось. Заместитель главы района обещал корреспонденту ИА REGNUM перезвонить, но, видимо, по названной теме сказать оказалось нечего или чиновник передумал отвечать на проблемный вопрос.

Пока же село Ташла больше знаменито образцовым круглогодичным детским санаторием «Солнечная страна» и тем, что Ташла стала пристанищем художников, которые черпают вдохновение от окружающей красоты природы.

Ситуация вокруг усадьбы Тимашевых вызывает печаль и досаду. Усадьбу может постичь судьба дома Тимашевых в Оренбурге. Сейчас на месте дома с мезонином, возведённого в XVIII веке, новодел. Здание было одним из старейших в городе и строилось для помещика Тимашева, который командовал Оренбургским казачьим войском. Впоследствии дом купил генерал-губернатор Пётр Эссен. Дом посещали Василий Жуковский, Аполлон Григорьев, Иван Даль, цесаревич Александр Николаевич, Александр Пушкин.

В 1990-е годы в здании возник пожар, и дом сгорел. До сих пор поговаривают, что пожар «помогли устроить», уж больно привлекательное место. Реставрация потребовала бы больших вложений, возвести новое здание оказалось дешевле.