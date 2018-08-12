65 лет назад в СССР впервые была испытана водородная бомба

Саров, Нижегородская область, , 15:33 — REGNUM Ровно 65 лет прошло со дня испытания на полигоне в Семипалатинске первой в СССР водородной бомбы. Событие произошло 12 августа 1953 года.

«На днях в Советском Союзе в испытательных целях был произведен взрыв одного из видов водородной бомбы. Испытание показало, что мощность водородной бомбы во много раз превосходит мощность атомных бомб», — так сообщала о событии в этот день газета «Правда».

Мощность бомбы достигала 400 килотонн. При этом отечественная бомба, в отличие от 65-тонного американского аналога, весила всего 7 тонн и помещалась в бомбовом люке бомбардировщика Ту-16.

Отечественная разработка, в основу которой легли идеи учёного-физика Андрея Сахарова, была осуществлена в федеральном ядерном центра в Сарове. на границе Нижегородской области и Мордовии. Первые работы по созданию бомбы начались ещё в 1945 году.

Создание и испытание первой водородной бомбы в СССР послужило важнейшим аргументом в политическом противостоянии США и СССР. Как неоднократно подчёркивалось, новое оружие помогло сохранить мир на планете.

Кроме того, после испытания водородной бомбы, особое конструкторское бюро Королёва получило спецзадание по разработке межконтинентальной баллистической ракеты для доставки бомбы в другое полушарие. Это дало сильный толчок для развития отечественной космонавтики.

Напомним, что на сегодняшний день у шести стран есть в арсенале оружие с термоядерным зарядом (водородная бомба) Это Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Северная Корея.