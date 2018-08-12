Ради метеоритного дождя власти израильского города выключили освещение

Тель-Авив, , 14:44 — REGNUM Выключить освещение города для лучшего наблюдения за метеоритным дождём решили власти израильского города Мицпе-Рамон на юге страны, сообщил в начале августа новостной портал «Вести. Израиль».

Сообщается, что метеоритный дождь в Израиле лучше всего наблюдать в пустыне Негев, в районе кратера Рамон, который признан международным заповедником ночного неба. Небо здесь чистое от потоков света, идущих от городов и промышленных районов, что позволяет без помех наблюдать звёздное небо в ясную погоду. Таких мест на планете всего 54.

А власти находящегося в 150 километрах от кратера города Мицпе-Рамон приняли решение затемнить весь район на время метеоритных дождей в августе. В ночь с 11 на 12 августа, во время наиболее сильного звездопада, освещение города было выключено полностью. Многочисленных туристов власти предупредили о необходимости взять с собой фонарики.

Для наблюдения за природным явлением на специальной площадке были установлены телескопы. В часы пика звездопада здесь можно было наблюдать до 120 падающих метеоритов в час.

Напомним, что масштабный метеоритный дождь Персеиды в этом году может наблюдать в Северном полушарии Земли любой желающий. В России пик звездопада придётся на ночь с 12 на 13 августа.