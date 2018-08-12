Воскресенье, 12 Августа 2018 года
14:47:32 МСК

В Испании по мокрым полотенцам выявляют «черных» арендодателей

Общество

Владельцы сдающихся в аренду квартир и домов должны получать специальную лицензию

Мадрид, 12 августа 2018, 14:25 — REGNUM  Испанские правоохранители научились выявлять незаконно сдавших жилье в аренду по жалобам соседей, удивляющихся большому количеству мокрых полотенец, сушащихся на балконах сообщает электронная версия издания Daily Mail.

Согласно новым испанским правилам, владельцы сдающихся в аренду квартир и домов должны получать специальную лицензию на этот вид деятельности и отчитываться о количестве проживающих на их жилплощади постояльцев. В противном случае им может грозить штраф размером до 40 тысяч евро.

За соблюдением новых правил следят специальные инспектора, однако их количества недостаточно для проверок всех районов. Поэтому полиция активно пользуется сообщениями местных жителей об их подозрениях на незаконную сдачу жилья. Внимание таких соседей привлекают расклеенные объявления об аренде жилья, большое количество мокрых полотенец на балконе или шум большой вечеринки.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Налоговые преступления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить