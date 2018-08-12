В Испании по мокрым полотенцам выявляют «черных» арендодателей

Мадрид, , 14:25 — REGNUM Испанские правоохранители научились выявлять незаконно сдавших жилье в аренду по жалобам соседей, удивляющихся большому количеству мокрых полотенец, сушащихся на балконах сообщает электронная версия издания Daily Mail.

Согласно новым испанским правилам, владельцы сдающихся в аренду квартир и домов должны получать специальную лицензию на этот вид деятельности и отчитываться о количестве проживающих на их жилплощади постояльцев. В противном случае им может грозить штраф размером до 40 тысяч евро.

За соблюдением новых правил следят специальные инспектора, однако их количества недостаточно для проверок всех районов. Поэтому полиция активно пользуется сообщениями местных жителей об их подозрениях на незаконную сдачу жилья. Внимание таких соседей привлекают расклеенные объявления об аренде жилья, большое количество мокрых полотенец на балконе или шум большой вечеринки.