На Балтфлоте почтили память погибших подводников «Курска»

Калининград, , 13:07 — REGNUM На Балтийском флоте Военно-морских сил России прошли траурные мероприятия, посвященные 18-летней годовщине со дня гибели атомной подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск». Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

На кораблях и в частях были приспущены флаги, прошли траурные митинги, посвященные памяти подводников. Весь личный состав Балтфлота почтил минутой молчания память погибших моряков.

В Калининграде памятные мероприятия прошли в филиале ВНЦ ВМФ «Военно-морская академия». В этом филиале обучались моряки, которые в последствии проходили службу на АПРК «Курск» и погибли при исполнении воинского долга. В военно-морском вузе установлены мемориальные плиты с именами этих офицеров — выпускников, не вернувшихся из последнего похода в Баренцево море — капитана третьего ранга Андрея Силогавы, капитан-лейтенантов Олега Насиковского и Бориса Гелетина, старших лейтенантов Александра Гудкова и Сергея Фитерера.

Напомним, подводная лодка «Курск» затонула в августе 2000 года в ходе учений в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству погибших авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота после взрыва боезапаса на Б-37.