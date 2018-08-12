После нападения на полицейских в Москве возбуждено уголовное дело

Москва, , 12:35 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как грабитель напал на двух сотрудников полиции при задержании на востоке Москвы. Об этом сегодня, 12 августа сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По её словам органы Главного следственного управления СК России по факту нападения на полицейских в Москве возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ и части 2 статьи 318 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, поздно вечером 11 августа мужчина, который ранее совершил грабеж в Волгоградской области, в ходе задержания оказал сопротивление сотрудникам полиции и нанёс им колото-резаные ранения. Один из полицейских был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Во время задержания полицейские применили к подозреваемому табельное оружие и ранили его. Подозреваемый также госпитализирован. Следственные мероприятия с ним будут проведены после разрешения врачей.