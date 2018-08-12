Власти Китая высылают германского студента после доклада о правозащитниках

Пекин, , 10:56 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики выдворяют из страны 24-летнего германского студента Давида Миссала, который обучался в Университете Цинхуа по специальности «журналистика и коммуникации». Об этом сегодня, 12 августа, сообщает Associated Press.

По данным агентства, власти КНР аннулировали визу студента из Германии и предписали ему покинуть страну в течение недели.

Сам студент утверждает, что это произошло после того, как на одном из семинаров в университете он представил доклад о тяжёлом положении помещенных в тюрьму адвокатов, которые занимаются делами о защите прав человека в Китае.

Миссал отметил, что его работа нигде и никогда не публиковалась, разве что в его персональном блоге, который практически никому не известен, и на его канале на видеохостинге YouTube, который смотрят не более 100 человек.