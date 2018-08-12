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В Германии реже стали нападать на беженцев и их жильё

Общество

Тем не менее проблема беженцев остаётся

В Германии реже стали нападать на беженцев и их жильё
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Берлин, 12 августа 2018, 10:22 — REGNUM  В Германии власти фиксируют снижение числа нападений на беженцев и жильё, в котором они размещены. Об это сегодня, 12 августа, пишет газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ).

Согласно данным властей, в первом полугодии 2018 года было зарегистрировано 704 нападения на беженцев и их жильё. При этом за весь 2017 год было зафиксировано 2200 нападений.

Всего в результатет атак с начала 2018 года пострадали 120 беженцев.

Напомним, Германия столкнулась с массовым наплывом беженцев в 2015 году.

Данный миграционный кризис является крупнейшим в Европе со времён Второй мировой войны. С января по сентябрь 2015 года в государствах — членах ЕС было зарегистрировано более 700 тыс. людей, ищущих убежище. Всего за 2015 год в ЕС прибыло, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона беженцев и нелегальных мигрантов. Для сравнения, в 2014 году их было зарегистрировано около 280 000. В последующие годы поток беженцев несколько ослаб.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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