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Воскресенье в Москве будет дождливым и облачным

Общество

Грозовые облака сгустятся над столицей

Воскресенье в Москве будет дождливым и облачным
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дождь

Москва, 12 августа 2018, 09:20 — REGNUM  Дождливую и облачную погоду в Москве на это воскресенье, 12 августа, прогнозирует Гидрометцентр России. Об этом сообщается на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, в столице ожидается кратковременный дождь и переменная облачность. Максимальная температура воздуха в столице России сегодня будет составлять +28… +30 градусов. Будет небольшой ветер юго-западного направления, силой от 5 до 10 метров в секунду. Ночью температура опустится до +12… +14 градусов, переменная облачность сохранится и в ночные часы. Ночью также возможен кратковременный дождь.

Стоит отметить, что с понедельника Гидрометцентр прогнозирует общее понижение температуры воздуха в столице.

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