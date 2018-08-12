Воскресенье, 12 Августа 2018 года
08:43:31 МСК

Опубликованы новые документы о подвигах советских лётчиков в годы войны

Общество

Минобороны России рассекретило архивные документы, связанные с историей отечественной авиации

Опубликованы новые документы о подвигах советских лётчиков в годы войны
Павел Вандышев, Леонид Торич. Слава героям Отечественной войны! Слава сталинским соколам! 1941

Москва, 12 августа 2018, 08:20 — REGNUM  Министерство обороны Российской Федерации на своём официальном сайте опубликовало архивные документы об истории военной авиации России и подвигах военных лётчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Сообщается, что в День Военно-воздушных сил России Минобороны публикует интерактивную мультимедийную подборку документов из Фонда Центрального архива министерства обороны России. Она посвящена военным лётчикам времен Великой Отечественной войны и их боевым машинам.

В частности, в этой подборке представлена копия рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха советской дальней авиацией в самом начале Великой Отечественной войны.

Также в подборку вошли документы, описывающие подвиги советских пилотов-штурмовиков, которые ранее не придавались огласке. Среди них например подвиг младшего лейтенанта Владимира Гуляева, которые смог нанести тяжелый удар противнику и посадить свою почти разбитую боевую машину на одно уцелевшее шасси.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить