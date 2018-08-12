Опубликованы новые документы о подвигах советских лётчиков в годы войны

Москва, , 08:20 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации на своём официальном сайте опубликовало архивные документы об истории военной авиации России и подвигах военных лётчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Сообщается, что в День Военно-воздушных сил России Минобороны публикует интерактивную мультимедийную подборку документов из Фонда Центрального архива министерства обороны России. Она посвящена военным лётчикам времен Великой Отечественной войны и их боевым машинам.

В частности, в этой подборке представлена копия рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха советской дальней авиацией в самом начале Великой Отечественной войны.

Также в подборку вошли документы, описывающие подвиги советских пилотов-штурмовиков, которые ранее не придавались огласке. Среди них например подвиг младшего лейтенанта Владимира Гуляева, которые смог нанести тяжелый удар противнику и посадить свою почти разбитую боевую машину на одно уцелевшее шасси.