ФСИН: Сенцов не покидал колонию в ЯНАО

Москва, , 07:36 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, осуждённый в России за терроризм, покинул колонию, в которой отбывает наказание. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба управления ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу.

Напомним, ранее журналист Виктория Ивлева написала на своей странице в американской социальной сети Facebook, что Сенцов якобы покинул колонию и вылетел в Салехард.

В пресс-службе заявили, что данная информация не соответствует действительности. Сенцов по-прежнему отбывает наказание в колонии №8 в Лабытнанги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года Сенцов был приговорён к 20 годам тюрьмы за то, что он создал террористическую ячейку на территории Крыма. Члены этой ячейки совершили два теракта на территории полуострова и готовили ещё теракты.