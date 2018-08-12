Жительница Прикамья нашла детей, изъятых опекой в 1999 году

Пермь, , 07:35 — REGNUM Жительница города Очера Пермского края нашла своих детей, которых в 1999 году забрали сотрудники органов опеки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.

По её словам, мать детей и одна из её дочерей стали участниками телепередачи на одном из федеральных телеканалов. В эфир программа выйдет в ближайшее время. Известно, что четверых детей забрали в тот момент. когда их мать была в отъезде. Затем её обвинили в алкоголизме и лишили родительских прав. А детей усыновили в США.

Затем младший из детей умер. Выяснилось, что приёмные родители истязали его и морили голодом. Мать много лет пыталась что-то узнать об их судьбе. Наконец, ей это удалось.

«Любопытно, что на программу пришла и подружка Софьи по детдому, оставшаяся на родине, и картинка оказалась, ох, не в пользу «американской мечты»…», — пишет Арбатова.