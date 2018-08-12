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Рост смертности на Урале: почему умирают свердловчане

Общество

Больше половины умерших скончались от заболеваний системы кровообращения

Екатеринбург, 12 августа 2018, 06:51 — REGNUM  В Свердловской области за январь-июнь 2018 года умерли 30 181 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловскстате.

В январе-июне 2017 года умерших было 29 920 человек. То есть смертность выросла примерно на 1%. По информации Свердловскстата, больше половины умерших, 15 169 человек, скончались от болезней системы кровообращения. На втором месте среди причин — новообразования (5017 умерших).

Третье место в этом печальном рейтинге занимают так называемые внешние причины (2724). Из них убийства 154, самоубийства 244, гибель в результате ДТП — 162, а случайные отравления алкоголем — 241.

1744 свердловчанина умерли от болезней органов пищеварения. Ещё 1142 — от инфекционных и паразитарных заболеваний. А 943 жизни унесли различные заболевания органов дыхания.

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