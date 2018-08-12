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Комик Джим Керри высмеял Трампа за «космические войска»

Общество

Пенса он изобразил слегка улыбающимся, а Трампа — довольно угрюмым

Комик Джим Керри высмеял Трампа за «космические войска»
Noemi Nuñez
Актер Джим Керри

Вашингтон, 12 августа 2018, 05:54 — REGNUM  Карикатуру на президента США Дональда Трампа и его заместителя Майкла Пенса опубликовал в своем микроблоге в Twitter комедийный актер Джим Керри. Артист высмеял намерение Трампа создать американские космические силы.

«Ваше президентство все менее популярно? Тогда взывайте к космическим силам! Вперед к глупости и за ее пределы!» — написал Керри.

Комик изобразил президента и вице-президента одетыми в скафандры с надписью «Космические силы». Пенса Керии изобразил слегка улыбающимся, а Трампа — довольно угрюмым.

https://twitter.com/JimCarrey/status/1028052843599552512

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня 2018 года Трамп заявил, что поручил оборонному федомству приступить к формированию военно-космических сил США. Вашингтону должно принадлежать превосходство в космосе, пояснил он свой замысел.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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