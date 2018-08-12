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Фестиваль фейерверков в Костроме собрал около 100 тысяч зрителей

Общество

Первое место заняли пиротехники из Москвы

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Фестиваль фейерверков в Костроме собрал около 100 тысяч зрителей
© ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018

Кострома, 12 августа 2018, 04:48 — REGNUM  Шоу проходит в акватории Волги — заряды пиротехники выпускают с баржи, расположенной посреди реки. На время шоу оба берега Волги, а также балконы высотных зданий заполняют зрители.

Фестиваль «Серебряная ладья» проводится в Костроме в 13-й раз. Мероприятие является самым популярным туристическим событием в области. Посмотреть на пиротехническое шоу на Волге собираются не только жители города, но и туристы из соседних областей.

По словам губернатора Сергея Ситникова, фестиваль стал «настоящей визитной карточкой региона».

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Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018
© ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018

В этом году по приблизительным подсчетам число зрителей составило около 100 тысяч человек.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня Города и области — Костроме в этом году исполнилось 866 лет, области — 74 года.

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Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018
© ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018

В этом году на фестивале выступали 6 команд пиротехников:

  • «Боль­шой праз­дник» (Азербайджан);
  • «Ори­онАрт» (Москва);
  • «Пи­ро­Юг» (Ге­лен­джик);
  • «Пи­роМир» (Сер­ги­ев По­сад);
  • «Пи­ро­Атом» (Вол­го­дон­ска);
  • «Пи­рома­гия» (Кострома).
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Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018
© ИА REGNUM
Фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Кострома — 2018

Победителем фестиваля фейерверков стала московская команда «Ороин Арт». В конкурсе зрительских симпатий первое место заняли выступавшие вне конкурса костромские специалисты из «Пиромагии».

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