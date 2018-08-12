Фестиваль фейерверков в Костроме собрал около 100 тысяч зрителей

Кострома, 12 августа 2018, 04:48 — REGNUM Шоу проходит в акватории Волги — заряды пиротехники выпускают с баржи, расположенной посреди реки. На время шоу оба берега Волги, а также балконы высотных зданий заполняют зрители.
Фестиваль «Серебряная ладья» проводится в Костроме в 13-й раз. Мероприятие является самым популярным туристическим событием в области. Посмотреть на пиротехническое шоу на Волге собираются не только жители города, но и туристы из соседних областей.
По словам губернатора Сергея Ситникова, фестиваль стал «настоящей визитной карточкой региона».
В этом году по приблизительным подсчетам число зрителей составило около 100 тысяч человек.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня Города и области — Костроме в этом году исполнилось 866 лет, области — 74 года.
В этом году на фестивале выступали 6 команд пиротехников:
- «Большой праздник» (Азербайджан);
- «ОрионАрт» (Москва);
- «ПироЮг» (Геленджик);
- «ПироМир» (Сергиев Посад);
- «ПироАтом» (Волгодонска);
- «Пиромагия» (Кострома).
Победителем фестиваля фейерверков стала московская команда «Ороин Арт». В конкурсе зрительских симпатий первое место заняли выступавшие вне конкурса костромские специалисты из «Пиромагии».
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