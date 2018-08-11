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Клинцевич: Вайкуле ступила на стезю Кикабидзе

Общество

Каков будет ее гонорар в России?

Москва, 11 августа 2018, 21:41 — REGNUM  Певица Лайма Вайкуле после своего заявления о Крыме ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Действительно, никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на стезю Вахтанга Кикабидзе», — сказал Клинцевич.

Сенатор не берется гадать, была ли певица искренна или просто решила потрафить определенного сорта публике, выступая с подобными заявлениями на пресс-конференции перед концертом в Одессе.

«Но слово — не воробей. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли в Россию», — говорит он.

Вайкуле заявила, что не поедет в Крым, независимо от предложенного гонорара.

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Воссоединение Крыма с Россией
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