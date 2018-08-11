Москалькова попросила проверить состояние экипажа судна «Механик Погодин»

Москва, , 20:48 — REGNUM Уполномоченного Верховой рады Украины Людмилу Денисову призвали проверить состояние экипажа удерживаемого в Херсоне российского судна «Механик Погодин». Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова корреспонденту ТАСС.

«Я обратилась к уполномоченному Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего», — заявила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ выразила надежду, что Денисова сможет предоставить ей информацию о состоянии здоровья экипажа судна.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин на странице в соцсети Facebook сообщил, что власти Украины могут арестовать российское судно «Механик Погодин», находящееся в Херсонском торговом порту.

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