Калуга отметила День физкультурника общегородской зарядкой

Калуга, , 17:59 — REGNUM В Калуге, 11 августа, было проведено множество различных культурно-массовых и спортивных мероприятий, посвященных Дню физкультурника.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, празднование началось с популярного у калужан всех возрастов флеш-моба «Городская зарядка», в котором приняли участие около тысячи человек.

Юные спортсмены и ветераны спорта, представители силовых структур и общественных организаций, государственные и муниципальные служащие, жители Калуги и гости областного центра — все они пришли на площадь Старый Торг, чтобы подчеркнуть свою причастность к здоровому образу жизни.

Участников флеш-моба приветствовал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, также вышедший на зарядку.

«Сегодня праздник всех тех, кто связал свою жизнь со спортом, для кого это стало профессией, — сказал градоначальник. — Но и этот день вправе отмечать те, кто регулярно занимается физкультурой, таких людей в Калуге очень много — практически каждый третий горожанин дружит со спортом. Это — молодость, и в первую очередь — молодость души и, конечно, характер».

Ритмичная музыка и зажигательные бодрящие движения заряжали участников спортивной акции позитивной энергией. Затем, за «Городской зарядкой», традиционно завершившейся, бодрящим душем из двух пожарных автомашин, в Центральном парке культуры и отдыха управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги была организована большая праздничная спортивная программа.

Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах по различным единоборствам, скандинавской ходьбе, скалолазанию, мас-рестлингу, армрестлингу, сразиться в шашки и шахматы, а также, попробовать свои силы в рамках комплекса ГТО.

На территории парка также состоялась ярмарка «Запишись в спортивную школу», где были представлены все учреждения спортивной направленности, находящиеся на территории Калуги.