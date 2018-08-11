В Козельске отметили 780-летие героической обороны от войск Орды

Козельск, Калужская область, , 17:32 — REGNUM Масштабная военно-историческая реконструкция героической обороны от войск Орды, в рамках празднования Дня города состоялась сегодня, 11 августа в Козельске Калужской области.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в «сражении 1238 года» приняли участие исторические клубы из Москвы, Тулы, Владимирской области и Калуги. На ратное поле вышли реконструкторы в доспехах XIII века, которые также развернули полевые лагеря русских воинов и ордынцев.

В церемонии открытия исторического праздника приняли участие председатель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, горожане, многочисленные гости Козельска.

Председатель областного парламента Виктор Бабурин напомнил собравшимся, что козельчане в 1238 году с достоинством обороняли свой город от вражеских войск.

«Это единственный пример, когда полчищам Батыя было оказано такое сопротивление, — сказал Виктор Бабурин. — Героически, самоотверженно козельчане семь недель сражались с превосходящими силами противника. За это мы сегодня и чтим их — настоящих героев».

Глава калужского Заксобрания отметил, что подлинное мужество жители города проявили и в годы Великой Отечественной войны. Продолжаются славные боевые традиции и в наше время, когда Козельская дивизия РВСН является настоящим ракетным щитом России.

«Мы гордимся тем, что Козельску присвоено звание «Город воинской славы», — подчеркнул председатель областного парламента. — Важно и дальше хранить традиции, соответствуя высокому статусу, сохраняя историческую память».

Бабурин считает, что военно-историческая реконструкция не только позволила жителям и гостям Козельска увидеть, как разворачивались события многовековой давности, но и призвана воспитывать патриотические настроения, уважение и любовь к истории родного города, а также гордость за беспримерны подвиг предков.

На празднике «работал» открытый поэтический микрофон «О той земле, что не сдалась Батыю». В городе также открылась выставка «Героическая оборона Козельска» и состоялся показ изделий декоративно-прикладного творчества народных умельцев Козельского района.

Вечером козельчан и гостей ждет большая развлекательная программа «С праздником, любимый город!», а завершат торжества в Козельске праздничный фейерверк и дискотека.