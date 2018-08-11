Могилы времен Гражданской войны надо привести в порядок

Владимир Станулевич, , 14:26 — REGNUM

В Архангельской области есть неухоженные братские могилы времен Гражданской войны. Почти все они красноармейские, так как белые редко хоронили своих солдат в братских могилах, а индивидуальные захоронения в XX веке почти все затерялись или были уничтожены. Проблема на уровне скосить траву, покрасить памятник и ограду, заказать новую табличку. Местная власть очевидно не может определиться — памятники Великой Отечественной в порядке, а что делать с этими? Причина — после 1991 года оценки белых и красноармейцев времен СССР поменялись в большинстве СМИ и изданий на противоположные.

Что бы ни говорили о красноармейцах Гражданской войны, но они вынудили оккупантов уйти из России. Именно оккупантов, а не «союзников» и не более нейтральных по смыслу интервентов.

Можно слышать: «Ни одного плохого слова не слышали об англичанах, когда они были в Гражданскую на Севере».

И действительно, казалось бы, англичане кормили голодающий край, гарантировали северные деньги золотом Британского банка, одевали и вооружали белую армию за свой счет, расстреляли меньше чем красные и белые, предложили потом эвакуироваться всем желающим и тд и тп. И не факт, что увезенного англичанами в погашение долга белого правительства было больше, чем они потратились на антибольшевистский северный проект — считать надо.

Только дело не в этом. Англичане преследовали свою большую цель — ликвидацию глобального соперника в Евразии в лице России.

Чтобы она отодвинула на восток европейские границы, ушла из близкой к Индии Средней Азии и близкого к нефти Персидского залива Закавказья, забыла про Дарданеллы и раздел Китая (он маячил сразу после Мировой войны). А также ушла отовсюду откуда захочет Англия и Антанта.

Вот декларация-ультиматум Верховного совета Антанты Верховному правителю России (отвечал за всех) Колчаку от 26 мая 1919 года (правительство и командование Северной области признавали А.В.Колчака Верховным правителем):

«Нота Верховного совета адмиралу Колчаку

26 мая 1919 года

…Державы… желают быть уверенными в том, что те, которым они готовы помочь, … не сделают никакой попытки снова вернуть к жизни тот режим, который разрушила революция…

…В-четвертых, должна быть признана независимость Финляндии и Польши…

В-пятых, в том случае, если отношения между Эстонией, Латвией, Литвой, кавказскими и закаспийскими территориями и Россией не будут быстро налажены путем взаимных соглашений, этот вопрос будет также разрешен с помощью Лиги наций, а до тех пор правительство России обязуется признавать автономию всех этих территорий и подтвердить те отношения, которые могут существовать между их существующими де факто правительствами и правительствами союзной коалиции.

В-шестых, правительство адмирала Колчака должно признать за мирной конференцией право определить будущее румынской части Бессарабии.

В-седьмых, как только в России будет создано правительство на демократических началах, Россия должна будет войти в состав Лиги наций и наладить сотрудничество с другими ее членами по вопросу об ограничении вооружений и военной организации во всем мире.

Наконец, российское правительство должно подтвердить декларацию, сделанную Колчаком 27 ноября 1918 г., касающуюся российского национального долга…

Ж.Клемансо, Ллойд-Джодж, Орландо, Вудро Вильсон, Сайондзи» (текст по книге У. Черчилля «Как я воевал с Россией». Мск, 2017, с.41−44).

То есть капитану первого ранга Королевского флота (в жизни адмирала есть эпизод с поступлением в 1918 году на британскую службу) Колчаку рекомендовали уйти с некоторых территорий, закрыть глаза на независимость «автономий» по списку Антанты, заплатить с оставшейся территории царские долги, разоружиться от греха подальше — как того захотят все отделившиеся части Российской империи, и дружить с Антантой и всеми, кому она даст гарантии — так как другого пути не останется. Правительство и армия Северной области признавали Колчака Верховным правителем.

А чтобы те, к кому обращалась Антанта недолго думали над ответом, англичане ввели войска, подчинили своему командованию и посадили на паек.

Стоило потратиться на паек и вооружение в обмен на расчленение России? И что бы осталось от России отделись все, кому гарантировала независимость Антанта?

Поэтому захоронения красноармейцев с этой, а также христианской точки зрения, необходимо привести в порядок. Да, да — христианской, ибо христианские заповеди, забытые в революцию и войну 1917−1920 годов, говорили и тогда и сейчас против братоубийства. Так же, как надо искать, и содержать в порядке и исторические захоронения времен Гражданской войны белой армии — например лучшего аса Российском империи Александра Козакова, похороненного в Двинском Березнике где-то у нынешнего клуба. Пусть они будут памятниками бессмысленности войны братьев с братьями и сыновей с отцами.