Суббота, 11 Августа 2018 года
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Агроконцерн Monsanto должен выплатить $289 млн пострадавшему

Общество

Суд установил, что активное использование гербицидов способствовало появлению рака у школьного дворника

Агроконцерн Monsanto должен выплатить $289 млн пострадавшему
adrian kenyon
«Осторожно, Monsanto!»

Сан-Франциско, США, 11 августа 2018, 14:01 — REGNUM  10 августа суд Сан-Франциско (США) приговорил агроконцерн Monsanto к выплате компенсации в размере $289 млн, пишет газета Kurier.

Monsanto должна выплатить эту сумму дворнику Дуэйну Джонсону, неизлечимо больному раком лимфатических узлов. В ходе четырехнедельного судебного процесса суд установил, что развитию его болезни способствовали продукты этой компании Roundup и RangerPro на основе глифосата, предназначенные для уничтожения сорняков. Джонсон использовал эти средства в больших количествах, работая долгие годы на территории нескольких школ. Суд присяжных счел компанию виновной в том, что она не предупредила потребителей об опасности использования гербицида.

Monsanto отвергла обвинения, заявив, что сочувствует господину Джонсону и его семье, но более 800 исследований, проводившихся на протяжении 40 лет, доказали, что глифосат не является канцерогеном.

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