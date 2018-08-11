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Температура воды в Средиземном море превысила августовские нормы

Общество

Прибрежные воды прогрелись до 30 градусов

Температура воды в Средиземном море превысила августовские нормы
Александр Иванов. Море (фрагмент). 1850-е

Мадрид, 11 августа 2018, 13:41 — REGNUM  В эти дни температура воды в Средиземном море и в восточной Кантабрии близка к отметке в 30 градусов, пишет газета ABC 11 августа.

Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, это выше нормы для этого времени года на 3−4,5 градуса. Обычно пик нагревания вод Средиземного моря фиксируется в середине августа. Ученые объясняют высокую температуру тем, что в отсутствие ветра поверхность воды не движется и успевает прогреться.

В начале июля этого Балтийское море прогрелось сильнее, чем Средиземное море. Температура воды была выше на 6 градусов нормы.

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