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«Затравил сослуживца»: в Перми начался суд над военнослужащим

Общество

Срочник из Магнитогорска погиб в начале января

«Затравил сослуживца»: в Перми начался суд над военнослужащим
Richard Bistrong
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Пермь, 11 августа 2018, 06:57 — REGNUM  В Перми начался суд над военнослужащим Рамазаном М. Его обвиняют по части 3 статьи 335 УК России, говорится в материалах Пермского гарнизонного военного суда.

Эта статья предусматривает ответственность за нарушение уставных правил между военнослужащими, повлекшем тяжкие последствия. Рамазану М. грозит до десяти лет лишения свободы. Дело № 1−46/2018 ведёт судья Николай Каун.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января в одной из воинских частей под Пермью было найдено тело военнослужащего из Магнитогорска, Рустама А. Следователи выяснили. что он покончил с собой. Также стало известно, что ранее он конфликтовал с Рамазаном М. А перед смертью Рустама А. избивали, пришли к выводу эксперты.

У Рамазана М. был сообщник, установили следователи. Он также привлечён в качестве обвиняемого.

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