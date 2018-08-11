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Суд обязал Monsanto выплатить $289 млн за причинение вреда здоровью

Общество

Из-за гербицидов у потерпевшего развился рак крови

Суд обязал Monsanto выплатить $289 млн за причинение вреда здоровью
Maklay62
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Нью-Йорк, США, 11 августа 2018, 05:31 — REGNUM  Суд присяжных обязал крупного производителя гербицидов и семян компанию Monsanto выплатить $289 млн долларов бывшему школьному садовнику за причинение вреда здоровью, сообщает CNN.

Как заявил адвокат садовника Тимоти Литценбург, его подзащитный Дуэйн Джонсон требовал от компании $439 млн компенсации. Джонсон заявляет, что от постоянных контактов с гербицидами производства компании Monsanto у него развился рак крови.

Телеканал подчеркивает, что Джонсон является первым из сотен подавших иск на Monsanto, который получит от компании денежную компенсацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае немецкий фармакологический и агрикультурный концерн Bayer приобрел компанию Monsanto. При этом после совершения сделки компания подчеркнула, что все товары будут выпускаться под прежней маркой, а сами концерны сохранят свои текущие имена.

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