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На Урале создание мусоросортировочных комплексов началось с Карабаша

Общество

Объект поручил создать глава региона

На Урале создание мусоросортировочных комплексов началось с Карабаша
Яковенко Вячеслав© ИА Красная Весна
Мусор

Карабаш, Челябинская область, 11 августа 2018, 05:36 — REGNUM  Строительство нового мусоросортировочного комплекса началось в городе Карабаше (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии РФ.

Уточняется, что объект поручил создать глава региона Борис Дубровский — в рамках перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами.

«В Карабаше уже начались работы по созданию нового мусоросортировочного комплекса, — сообщили в пресс-службе. — На этой неделе на участок завезли технику, приступили к планировке территории».

Отметим, что регион получил в этом году на создание предприятия по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов субсидию в размере 113 млн рублей из федерального бюджета.

Строящийся комплекс — первый среди запланированных на этот год на Южном Урале: к началу 2019 года такие предприятия власти обещали создать также в Сатке, Трехгорном и Снежинске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планах построить мусоросортировочные комплексы на Южном Урале власти проинформировали общественность в первых числах августа: упоминались Сатка, Трёхгорный, Карабаш и Снежинск.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области построят несколько мусоросортировочных комплексов

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